Start alanında Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut ve Kemer İlçe Emniyet müdürü Emin Gül de hazır bulundu.

BİR TURİZM HAZİNESİ

Mavi Bayraklı plajlarının yanı sıra 320 yat kapasiteli marinası, 52 kilometrelik kıyı şeridi ile turistlerin hayran kaldığı bu muhteşem ilçe bir kez daha yabancıların ve bisikletçilerin ilgi odağı idi. Olympos'a tırmanışın ardından bisikletçiler bu zorlu etapta baştan sona kadar büyük bir mücadele verdiler. Idryos, Phaselis Antik Kenti, Chimera, Adrasan, Üç Adalar ve Göynük Kanyonu dünya harikası Kemer'i taçlandıran yerler olarak tarihteki yerini alıyor.

İLK KAÇIŞ GRUBU

Starttan hemen sonra Minsk Cycling Clup'ten Vasili Bialialuski, Win Sungod Takımı'ndan Jacop Scott ve Felbermayr Simplon Wels takımından Daniel Turek arayı 25 saniye ile başlayan kaçış zamanını daha sonra ileriye taşımayı başardılar. 30'uncu kilometreden sonra pelotonla zaman farkı 3 dakika olarak ölçüldü.

İKİ SPORCU YARIŞ DIŞI KALDI

Bu arada Alpecin-Fenix takımından Lionel Taminiaux ve Felbermayr-Simplon Wels takımından Mattihas Mangerstseder etaba devam ederken yarış dışı kaldı.

İLK TIRMANIŞ PRİMİ TUREK'İN

Etabın ilk prim kapısı 48'inci kilometrede geçildi. Corendon Airlines sponsorluğunda gerçekleşen en iyi tırmanışçı (King Of The Mountain) prim kapısını ilk olarak Felbermayr Simplon Wels takımından Daniel Turek geçti. İkinciliği Wıv Sungod takımından Jacob Scott, üçüncülüğü de Mınsk Cycling Club takımından Vasili Bia​lialuski. Tırmanıştan sonra iniş sırasında yeni zaman farkı kaçış grubu ile peloton arasında 3.45 saniyeye çıktığı bildirildi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI MAYOSU JACOB SCOTT'UN

76.6'ıncı kilometre geçilirken ikinci prim kapısı da geride bırakıldı. Wiv Sungod Takımı'ndan Jacob Scott çizgiyi ilk geçen sporcu oldu. Fraport TAV Antalya Airport sporsorluğundaki İklim değişikliği Farkındalığı (Climate Change Awarenees) prim kapısının ikinciliğini Felbermayr Simplon Wels Takımın'dan Daniel Turek, üçüncülüğü de Minsk Cycling Club'ten Vasili Bialialuski aldı. Bu arada yeni zaman farkı 3.40 olarak verildi.

HALİL İBRAHİM DOĞAN ÜÇÜNCÜ GEÇTİ

89'uncu kilometre geçilirken Corendon Airlines sponsorluğundaki etabın ikinci tırmanış primini Felbermayr Simplon Wels takımından Daniel Turek aldı. İkinci sırada Wiv Sungod takımından Jacob Scott, üçüncülüğü de Corendon Airlines’ın sponsorluk desteği verdiği Bike Aid takımından Halil İbrahim Doğan elde etti. Halil İbrahim Doğan, bir Avrupa takımına transfer olan ilk Türk bisikletçi konumunda. Bu etabın sonunda Turek yarınki yarışta turuncu mayoyu giymeyi garantilemiş oldu. Finişe 55 kilometre kala kaçış grubu ile peloton birleşti.

HELİKOPTERDEN YAPILAN YAYIN GÜZELLİKLERE GÜZELLİK KATTI

Yarışın havadan çekimi gerçekleştiren helikopter, Kemer'den, Antalya'ya uzanan ve TGA'nın (Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı) TÜRKİYE RİVİERASI olarak konumlandırdığı bölgede iyice kendini belli etmiş oldu.

SPRİNT PRİMİNİ HOLTER ALDI

Finişe 45 kilometre kala Touristica'nın sponsorsorluğunda en iyi sprinter (The Best Sprinter) prim kapısını Uno-× Pro Cycling takımından Adne Holter aldı.

TOPLU FİNİŞ YAPILDI

Dün olduğu gibi bisikletçiler, Konyaaltı düzlüğü geçildikten sonra tempo artırıp finişe toplu halde girdiler. Corratec takımından Dusan Rajovic, 4.35.10 ile etabın birinciliğini kazandı. Rajovic, aynı zamanda Genel Ferdi Klasman’ın da birincisi oldu.