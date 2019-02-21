Fotoğraf: Batuhan Özdemir / Fanatik

Startan hemen sonra Wiggins Lecol takımından James Fouche atak yapıp tek başına pedal basmaya başladı. Onun hemen ardından Akros – Thömus takımından Jonas Döring ön grupta koşan rakibine yetişmeye çalıştı. Uzun süre bu ikili pedal basmaya devam etti.

15. KİLOMETREDE KAZA OLDU

Köprülü Kanyon’un çıkısından sonra ön gruba yetişmeye çalışan ana gruptaki bisikletçilerden beş altı kişilik bir grup pedalların birbirine sürtmesiyle yere düştü. Ancak tedavileri çok hızlı şekilde ayakta yapılan sporcular tekrar grubu dahil oldu.

Etabın 48.3 kilometresi geride kalırken ilk prim kapısı da geçildi. Aspendos geçilirken Wiggins Lecol takımından James Fouche çizgiyi birinci geçen sporcu oldu. Bu sporcuyu Club de la Defense takımından Jeremy Morel takip etti. Üçüncülüğü de Astana takımından Dinmukhammed Ulysbayev elde etti. Prim kapısı geride kalırken grup Antalya’ya doğru hafif rüzgar altında pedal basmaya devam etti. Parkur tam da bisikletçilerin arzu ettiği gibi ne sıcak ne soğuk bir ortamdaydı. Güneşli havada kısmen düz parkurda yarış mükemmel bir biçimde cereyan etmeye devam etti.

TIRMANIŞ PRİMİNİ DE JAMES FOUCHE KAZANDI

Etabın 76.3 üçüncü kilometresi geride kalırken üçüncü kategoriden tırmanış primi gerçekleşti. Yeşil mayoyu alan Wiggins Lecol takımından James Fouche bu kapıyı geçen ilk sporcu oldu. Statü gereği turuncu renkli tırmanış mayosunu Antalya – Kemer - Antalya etabında James Fouche giyecek. Yeşil mayo ise bir önceki prim kapısının ikincisi Club De La Defense takımından Jeremy Morel giyecek. Tırmanış etabının ikinciliğini ise Tirol KTM takımından Georg Zimmermann kazandı. Üçüncülüğü de CCC Development takımından Szymon Tracz elde etti.

JAMES FOUCHE İLE VAN DER POEL TÜM MAYOLARI TOPLADI

Tour of Antalya’nın ilk etabının son prim kapısında da sürpriz olmadı. Köprülü Kanyon’un startından itibaren Antalya’ya gelene kadar iki prim kapısını birinci geçerek tamamlayan James Fouche 94. kilometredeki sprint kapısını da ilk geçen sporcu oldu. Bu bisikletçiyi Corendon Circus takımından Dries De Bondt takip etti. Üçüncülüğü de Akros Tromüs’den Timo Guller elde etti.

Bu sonuçlara göre yarınki Antalya – Kemer – Antalya etabında genel ferdi klasman birinciliği formasını, Corendon Circus takımından Mathieu Van Der Poel giyecek. Van Der Poel ayrıca sprint mayosunun da sahibi olduğu için bu mayoyu etap ikincisi Adria Mobil takımından Dusan Rabovic giymeye hak kazanacak.

ETAP SONUÇLARI

Bisikletçiler finişe beklendiği gibi toplu halde girdiler. Geleceğin yıldızı gözüyle bakılan Corendon Circus takımının 20 yaşındaki bisikletçisi Mathieu Van Der Poel beyaz çizgiyi 3.26,45 ile ilk geçen sporcu oldu. İkinciliği Adria Mobil takımından Dusan Rajovic, üçüncülüğü de Monkey Town A Block CT takımından Bas Van Der Kooij tekerlek farkıyla aldı.

ÖDÜL DAĞILIMI

Tour of Antalya’nın sona eren Köprülü Kanyon - Antalya etabında dereceye giren sporcuların ödülleri düzenlenen törenle verildi. Birinci gelen Corendon Circus takımından Mathieu Van Der Poel, Dusan Rajovic ve Bas Van Der Kooij’in ödüllerini Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı takdim etti.

Antik Kentler mayosunu (Yeşil Mayo – AG Tohum sponsorluğunda) ilk etapta kazanan James Fouche’ye ödülünü Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu verdi.

Dağların Kralı tırmanış mayosunu (Turuncu mayo Corendon Airlines sponsorluğunda) James Fouche’ye Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan takdim etti.

Genel Ferdi Klasman Birincisi (Magenta – Akra-Barut Hotels sponsorluğunda) mayosunu ise Antalya Valisi Münir Karaloğlu giydirdi.

Sprint mayosunu giymeye (Sarı Mayo – Diana Travel sponsorluğunda ) hak kazanan Belçikalı bisikletçi Mathieu Van Der Poel’in ödülünü ve mayosunu Akra Barut Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut takdim etti.

Tour Of Antalya’nın ikinci etabı yarın saat 10.30’da verilecek start ile koşulacak. Bisikletçiler 111 kilometrelik Antalya – Kemer – Antalya etabında kıyasıya bir mücadele verecek.

KÖPRÜLÜ KANYON GERÇEK BİR DOĞA HARİKASI

Huzur veren turkuaz mavisi suları ile ziyaretçilerine rafting heyecanı yaşatan Köprülü Kanyon, adını Köprüçay Irmağı üzerindeki Roma Dönemi'nde inşa edilen, bugünkü Oluk Köprü’den almaktadır. Milli Park'ın kaynak değerini oluşturan Köprü Çayı'nın, Bolasan Çaltepe Köyü ile Beşkonak arasında meydana getirdiği yarma vadi, 14 kilometre uzunluğu ve 100 metreyi aşan duvar yüksekliği ile Türkiye'nin en uzun kanyonlarından da birisi olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca Köprü Irmağı ve Kocaçay üzerinde bulunan Oluk ve Büğrüm Köprüleri ile Selge’yi Pamphlia sahil şehirlerine bağlayan taş kaplamalı tarihi yol ise şehir kalıntılarının en çarpıcı örneklerinden birisini oluşturmaktadır.

Çevrenin tabii güzelliği ile saklı bir cennet olan Köprülü Kanyon, 1973’te milli park ilan edilmiştir. 35.719 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Milli parkın kaynak değerini oluşturan Köprüçay’ın Bolasan Köyü ile Beşkonak arasında meydana getirdiği yarma vadi, 14 km uzunluğu ve 100 m’yi aşan duvar yüksekliği ile Türkiye’nin en uzun kanyonlarından birisidir.

Kızılçam ve makilik alanları yaygın olmakla birlikte 400 hektarlık saf Akdeniz serisi ormanından oluşan Köprülü Kanyon Milli Parkı, bu botanik özelliği benzersiz nitelikte. Alabalıkları ile ünlü Köprüçay, aynı zamanda Türkiye’nin en popüler rafting alanıdır.