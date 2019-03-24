Tour de Tochigi'yi Raymond Kreder kazandı

Tour de Tochigi'nin son gün etabını, UKYO takımından Raymond Kreder birinci olarak tamamladı. Hollandalı sporcu, bu sonuçla yarışın da genel klasman şampiyonu oldu.

24 Mart 2019, Pazar 17:43
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Tour de Tochigi'yi Raymond Kreder kazandı

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

3 günlük Tour de Tochigi bisiklet yarışı, dün koşulan Nasu-karasuyma City - Ashikaga City etabıyla sona erdi. UKYO takımından Raymond Kreder, 150 km'lik etabı, 3 saat 35 dakika 27 saniyede tamamlayarak bitiş çizgisine ulaşan ilk isim olmayı başardı. Matrix Powertag'ten Orluis Aular, yarışı en hızlı bitien ikinci sporcu olurken, Utsunomiya Blitzen bisikletçisi Atsushi Oka, podyumun 3. basamağında kendine yer buldu. Öte yandan Salcano Sakarya adına yarışan bisikletçilerimizden Onur Balkan, etabı 6. sırada noktaladı.

Tour de Tochigi'nin son etabında ilk 10'a giren sporcular ve Türk bisikletçilerin dereceleri:

1   Kreder Raymond         Team UKYO               3:35:27

2   Aular Orluis         Matrix Powertag            ,,

3   Oka Atsushi            Utsunomiya Blitzen         ,,

4   Park Sanghong         LX Cycling Team            ,,

5   Saramotins Aleksejs      Interpro Cycling Academy   ,,

6   Balkan Onur            Salcano Sakarya BB Team      ,,

7   Yokoyama Kota   Shimano Racing Team               ,,

8   Toribio José Vicente   Matrix Powertag            ,,

9   Mancebo Francisco      Matrix Powertag            ,,

10   Dyball Benjamin         Team Sapura Cycling         ,,

15   Örken Ahmet            Salcano Sakarya BB Team      1:29

21   Akdilek Ahmet         Salcano Sakarya BB Team      1:34

40   Şamlı Ferit            Salcano Sakarya BB Team      3:47

49   Doğan Halil İbrahim      Salcano Sakarya BB Team      5:15

57   Atalay Muhammed   Salcano Sakarya BB Team            5:45

Onur Balkan genel klasmanda da ilk 10'a girdi

Tour de Tochigi'yi bizim için dikkate değer yapan unsur, tek kıtasal bisiklet takımımız Salcano Sakarya BB'nin de bu yarışta yer almasıydı. Ulusal yol yarışı şampiyonumuz Onur Balkan genel klasmanı 9. sırada; ulusal zamana karşı şampiyonumuz Ahmet Örken ise 15. sırada tamamladı.

Genel klasmanın ilk 10'u ve Türk sporcuların dereceleri şu şekilde:

1   Kreder Raymond         Team UKYO               6:17:33

2   Aular Orluis         Matrix Powertag            0:02

3   Dyball Benjamin         Team Sapura Cycling         0:07

4   Oka Atsushi            Utsunomiya Blitzen         0:13

5   Saramotins Aleksejs      Interpro Cycling Academy   0:14

6   Mancebo Francisco      Matrix Powertag            0:21

7   Toribio José Vicente   Matrix Powertag            ,,

8   Park Sanghong         LX Cycling Team            0:22

9   Balkan Onur            Salcano Sakarya BB Team      0:25

10   Yokoyama Kota         Shimano Racing Team         0:27

15   Örken Ahmet            Salcano Sakarya BB Team      1:29

21   Akdilek Ahmet         Salcano Sakarya BB Team      1:34

40   Şamlı Ferit            Salcano Sakarya BB Team      3:47

49   Doğan Halil İbrahim      Salcano Sakarya BB Team      5:15

57   Atalay Muhammed         Salcano Sakarya BB Team      5:45

Diğer klasman liderleri

En iyi sprinter: Kreder Raymond   - Team UKYO

En iyi tırmanışçı: Lyons Angus   Oliver's Real Food

En iyi genç: Schilt Ryan   Oliver's Real Food

Takımlarda 6. sırayı elde ettik

Tour de Tochigi'de yer alan 6 farklı ülkeden 15 takım arasında en iyi dereceyi elde eden ekip, Japonya'nın Matrix Powertag takımı oldu. Temsilcimiz Salcano Sakaraya ise yarışı takım klasmanında 6. sırada tamamladı.

1   Matrix Powertag         18:53:32

2   Team UKYO               1:30

3   Team Sapura Cycling      2:10

4   LX Cycling Team         2:27

5   Utsunomiya Blitzen         2:33

6   Salcano Sakarya BB Team   2:35

7   Interpro Cycling Academy   2:38

8   Shimano Racing Team      2:47

9   Team Bridgestone Cycling   4:55

10   Nihon University         7:46

11   Oliver's Real Food         8:16

12   HKSI Pro Cycling Team      10:46

13   Kinan Cycling Team         13:20

14   Meiji University         20:06

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