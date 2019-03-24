A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

3 günlük Tour de Tochigi bisiklet yarışı, dün koşulan Nasu-karasuyma City - Ashikaga City etabıyla sona erdi. UKYO takımından Raymond Kreder, 150 km'lik etabı, 3 saat 35 dakika 27 saniyede tamamlayarak bitiş çizgisine ulaşan ilk isim olmayı başardı. Matrix Powertag'ten Orluis Aular, yarışı en hızlı bitien ikinci sporcu olurken, Utsunomiya Blitzen bisikletçisi Atsushi Oka, podyumun 3. basamağında kendine yer buldu. Öte yandan Salcano Sakarya adına yarışan bisikletçilerimizden Onur Balkan, etabı 6. sırada noktaladı.

Tour de Tochigi'nin son etabında ilk 10'a giren sporcular ve Türk bisikletçilerin dereceleri:

1 Kreder Raymond Team UKYO 3:35:27

2 Aular Orluis Matrix Powertag ,,

3 Oka Atsushi Utsunomiya Blitzen ,,

4 Park Sanghong LX Cycling Team ,,

5 Saramotins Aleksejs Interpro Cycling Academy ,,

6 Balkan Onur Salcano Sakarya BB Team ,,

7 Yokoyama Kota Shimano Racing Team ,,

8 Toribio José Vicente Matrix Powertag ,,

9 Mancebo Francisco Matrix Powertag ,,

10 Dyball Benjamin Team Sapura Cycling ,,

15 Örken Ahmet Salcano Sakarya BB Team 1:29

21 Akdilek Ahmet Salcano Sakarya BB Team 1:34

40 Şamlı Ferit Salcano Sakarya BB Team 3:47

49 Doğan Halil İbrahim Salcano Sakarya BB Team 5:15

57 Atalay Muhammed Salcano Sakarya BB Team 5:45

Onur Balkan genel klasmanda da ilk 10'a girdi

Tour de Tochigi'yi bizim için dikkate değer yapan unsur, tek kıtasal bisiklet takımımız Salcano Sakarya BB'nin de bu yarışta yer almasıydı. Ulusal yol yarışı şampiyonumuz Onur Balkan genel klasmanı 9. sırada; ulusal zamana karşı şampiyonumuz Ahmet Örken ise 15. sırada tamamladı.

Genel klasmanın ilk 10'u ve Türk sporcuların dereceleri şu şekilde:

1 Kreder Raymond Team UKYO 6:17:33

2 Aular Orluis Matrix Powertag 0:02

3 Dyball Benjamin Team Sapura Cycling 0:07

4 Oka Atsushi Utsunomiya Blitzen 0:13

5 Saramotins Aleksejs Interpro Cycling Academy 0:14

6 Mancebo Francisco Matrix Powertag 0:21

7 Toribio José Vicente Matrix Powertag ,,

8 Park Sanghong LX Cycling Team 0:22

9 Balkan Onur Salcano Sakarya BB Team 0:25

10 Yokoyama Kota Shimano Racing Team 0:27

15 Örken Ahmet Salcano Sakarya BB Team 1:29

21 Akdilek Ahmet Salcano Sakarya BB Team 1:34

40 Şamlı Ferit Salcano Sakarya BB Team 3:47

49 Doğan Halil İbrahim Salcano Sakarya BB Team 5:15

57 Atalay Muhammed Salcano Sakarya BB Team 5:45

Diğer klasman liderleri

En iyi sprinter: Kreder Raymond - Team UKYO

En iyi tırmanışçı: Lyons Angus Oliver's Real Food

En iyi genç: Schilt Ryan Oliver's Real Food

Takımlarda 6. sırayı elde ettik

Tour de Tochigi'de yer alan 6 farklı ülkeden 15 takım arasında en iyi dereceyi elde eden ekip, Japonya'nın Matrix Powertag takımı oldu. Temsilcimiz Salcano Sakaraya ise yarışı takım klasmanında 6. sırada tamamladı.

1 Matrix Powertag 18:53:32

2 Team UKYO 1:30

3 Team Sapura Cycling 2:10

4 LX Cycling Team 2:27

5 Utsunomiya Blitzen 2:33

6 Salcano Sakarya BB Team 2:35

7 Interpro Cycling Academy 2:38

8 Shimano Racing Team 2:47

9 Team Bridgestone Cycling 4:55

10 Nihon University 7:46

11 Oliver's Real Food 8:16

12 HKSI Pro Cycling Team 10:46

13 Kinan Cycling Team 13:20

14 Meiji University 20:06