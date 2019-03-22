A.Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Japonya'da 15 takımın katılımıyla düzenlenen 2.2'lik Tour de Tochigi bisiklet yarışı, bugün koşulan 3 km'lik bireysel zamana karşı etapla başladı. 88 sporcunun yer aldığı etabı, 3 dakika 45 saniyelik derecesiyle Team Sapura Cycling takımından Benjamin Dyball kazandı. Avustralyalı sporcu, geçtiğimiz hafta düzenlenen Okyanusya Şampiyonası'nda hem yol yarışı, hem de zamana karşı branşlarında şampiyon olmuştu.

Etabın ikinciliğini, 1 saniyelik farkla Matrix Powertag'den Orluis Aular elde ederken, bir diğer Sapura Cycling bisikletçisi Mario Vogt ise podyumun 3. sırasında kendine yer buldu.

Ahmet Örken 9. oldu

Türkiye'nin tek kıtasal takımı Salcano Sakarya BB, Tour de Tochigi'de ülkemizi 6 sporcuyla temsil ediyor. Bugünkü etapta bisikletçilerimiz arasından en iyi dereceyi, Türkiye ulusal zamana karşı şampiyonu Ahmet Örken elde etti. Parkuru, birinci Dyball'den 9 saniye daha yavaş tamamlayan Örken, sıralamada da 9. sıraya yerleşti.

Birinci etap ve genel klasmanın ilk 10'u ile Türk sporcuların dereceleri:

1 Dyball Benjamin Team Sapura Cycling 3:45

2 Aular Orluis Matrix Powertag 0:01

3 Vogt Mario Team Sapura Cycling ,,

4 Lyons Angus Oliver's Real Food 0:03

5 Park Sang-Hoon LX Cycling Team 0:04

6 Schilt Ryan Oliver's Real Food ,,

7 Chikatani Ryo Team Bridgestone Cycling 0:07

8 Saramotins Aleksejs Interpro Cycling Academy 0:08

9 Örken Ahmet Salcano Sakarya BB Team 0:09

10 Oka Atsushi Utsunomiya Blitzen 0:10

23 Akdilek Ahmet Salcano Sakarya BB Team 0:14

28 Balkan Onur Salcano Sakarya BB Team 0:15

54 Şamlı Ferit Salcano Sakarya BB Team 0:23

69 Atalay Muhammed Salcano Sakarya BB Team 0:28

71 Doğan Halil İbrahim Salcano Sakarya BB Team 0:29

2. etap: Yaita City

Tour de Tochigi'nin 2. gününde bisikletçiler, 8x14,8 km'lik Yaita City etabında mücadele edecekler. 88 sporcunun yer alacağı etap Türkiye saatiyle 03.20'de başlayacak.