Tour de Tochigi'de ilk etabın kazananı Benjamin Dyball

Temsilcimiz Salcano Sakarya'nın yer aldığı Tour de Tochigi bisiklet yarışının ilk etabını, Team Sapura Cycling'in Okyanusya şampiyonu bisikletçisi Benjamin Dyball kazandı.

22 Mart 2019, Cuma 13:05
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Tour de Tochigi'de ilk etabın kazananı Benjamin Dyball

A.Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Japonya'da 15 takımın katılımıyla düzenlenen 2.2'lik Tour de Tochigi bisiklet yarışı, bugün koşulan 3 km'lik bireysel zamana karşı etapla başladı. 88 sporcunun yer aldığı etabı, 3 dakika 45 saniyelik derecesiyle Team Sapura Cycling takımından Benjamin Dyball kazandı. Avustralyalı sporcu, geçtiğimiz hafta düzenlenen Okyanusya Şampiyonası'nda hem yol yarışı, hem de zamana karşı branşlarında şampiyon olmuştu.

Etabın ikinciliğini, 1 saniyelik farkla Matrix Powertag'den Orluis Aular elde ederken, bir diğer Sapura Cycling bisikletçisi Mario Vogt ise podyumun 3. sırasında kendine yer buldu.

Ahmet Örken 9. oldu

Türkiye'nin tek kıtasal takımı Salcano Sakarya BB, Tour de Tochigi'de ülkemizi 6 sporcuyla temsil ediyor. Bugünkü etapta bisikletçilerimiz arasından en iyi dereceyi, Türkiye ulusal zamana karşı şampiyonu Ahmet Örken elde etti. Parkuru, birinci Dyball'den 9 saniye daha yavaş tamamlayan Örken, sıralamada da 9. sıraya yerleşti.

Birinci etap ve genel klasmanın ilk 10'u ile Türk sporcuların dereceleri:

1   Dyball Benjamin      Team Sapura Cycling         3:45

2   Aular Orluis      Matrix Powertag            0:01

3   Vogt Mario         Team Sapura Cycling         ,,

4   Lyons Angus         Oliver's Real Food         0:03

5   Park Sang-Hoon      LX Cycling Team            0:04

6   Schilt Ryan         Oliver's Real Food         ,,

7   Chikatani Ryo      Team Bridgestone Cycling   0:07

8   Saramotins Aleksejs   Interpro Cycling Academy   0:08

9   Örken Ahmet         Salcano Sakarya BB Team      0:09

10   Oka Atsushi         Utsunomiya Blitzen         0:10

23   Akdilek Ahmet      Salcano Sakarya BB Team      0:14

28   Balkan Onur         Salcano Sakarya BB Team      0:15

54   Şamlı Ferit         Salcano Sakarya BB Team      0:23

69   Atalay Muhammed      Salcano Sakarya BB Team      0:28

71   Doğan Halil İbrahim   Salcano Sakarya BB Team      0:29

2. etap: Yaita City

Tour de Tochigi'nin 2. gününde bisikletçiler, 8x14,8 km'lik Yaita City etabında mücadele edecekler. 88 sporcunun yer alacağı etap Türkiye saatiyle 03.20'de başlayacak.

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