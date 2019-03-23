Tour de Tochigi'de ikinci günün galibi Maris Bogdanovics

Tour de Tochigi'nin ikinci gününde 119 km'lik etabı Interpro Cycling Academy'den Maris Bogdanovics kazandı. Milli sporcumuz Ahmet Örken ise yarışı 4. sırada tamamladı.

23 Mart 2019, Cumartesi 13:50
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Tour de Tochigi'de ikinci günün galibi Maris Bogdanovics

Tour de Tochigi'nin ikinci gününde 119 km'lik etabı Interpro Cycling Academy'den Maris Bogdanovics kazandı. Milli sporcumuz Ahmet Örken ise yarışı 4. sırada tamamladı.

A.Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Japonya'da düzenlenen 2.2'lik Tour de Tochigi'de ikinci gün geride kaldı. 88 sporcunun yer aldığı 119 km'lik etabı, Interpro Cycling Academy'den Maris Bogdanovics, 2 saat 38 dakika 31 saniyelik derecesiyle kazandı. UKYO takımından Raymond Kreder ikinci, Bridgestone Cycling'den Shiki Kuroeda podyumun üçüncü sırasını alırken, Salcano Sakaryalı milli sporcumuz Ahmet Örken ise etabı 4. sırada tamamladı.

Yaita - Yaita etabının ilk 10 sırası şu şekilde:

1   BOGDANOVICS Maris   Interpro Cycling Academy   2:38:31

2   KREDER Raymond      Team UKYO         ,,

3   KUROEDA Shiki      Team Bridgestone Cycling   ,,

4   ÖRKEN Ahmet      Salcano Sakarya BB Team      ,,

5   PARK Sanghong      LX Cycling Team         ,,

6   YAMAMOTO Masaki   Kinan Cycling Team      ,,

7   SUZUKI Ryu      Utsunomiya Blitzen      ,,

8   SARAMOTINS Aleksejs   Interpro Cycling Academy   ,,

9   HUCKER Robbie      Team UKYO         ,,

10   AULAR Orluis      Matrix Powertag         ,,

Genel klasmanda lider Orluis Aular

Yaita - Yaita etabı sonrası yarışın genel klasman liderliğini Matrix Powertag'den Orluis Aular ele geçirdi. Günün galibi Maris Bogdanovics, 1 saniye farkla ikinci, Sapura Cycling bisikletçisi Benjamin Dyball da üçüncü sıraya yerleşti.

Tour de Tochigi'de genel klasmanın ilk 10'u ve Türk sporcuların konumu şu şekilde:

1   AULAR Orluis      Matrix Powertag         2:42:15

2   BOGDANOVICS Maris   Interpro Cycling Academy   0:01

3   DYBALL Benjamin      Team Sapura Cycling      ,,

4   VOGT Mario      Team Sapura Cycling      0:02

5   LYONS Angus      Oliver's Real Food      0:04

6   PARK Sang-Hoon      LX Cycling Team         0:05

7   SARAMOTINS Aleksejs   Interpro Cycling Academy   ,,

8   KREDER Raymond      Team UKYO         ,,

9   SCHILT Ryan      Oliver's Real Food      ,,

10   OKA Atsushi      Utsunomiya Blitzen      0:08

12   ÖRKEN Ahmet      Salcano Sakarya BB Team      0:10

24   AKDILEK Ahmet      Salcano Sakarya BB Team      0:15

27   BALKAN Onur      Salcano Sakarya BB Team      0:16

54   DOĞAN Halil İbrahim   Salcano Sakarya BB Team      0:30

69   ATALAY Muhammed      Salcano Sakarya BB Team      0:55

72   ŞAMLI Ferit      Salcano Sakarya BB Team      2:21

Lider mayolar ve takım klasmanında son durum

En iyi sprinter: Maris Bogdanovics - Interpro Cycling Academy

En iyi tırmanışçı: Angus Lyons - Oliver's Real Food

En iyi genç: Ryan Schilt - Oliver's Real Food

Takımlar:

1   Team Sapura Cycling   8:07:01

2   Oliver's Real Food   0:05

3   Matrix Powertag   0:10

4   LX Cycling Team   0:17

5   Team UKYO      0:23

Son etap: Nasu-karasuyma City - Ashikaga City

Tour de Tochigi'nin son gününde yarışçılar, Nasu-karasuyma City - Ashikaga City etabını koşacaklar. 150 km'lik etap, yarın Türkiye saatiyle 03.20'de başlayacak.

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