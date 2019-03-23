Tour de Tochigi'nin ikinci gününde 119 km'lik etabı Interpro Cycling Academy'den Maris Bogdanovics kazandı. Milli sporcumuz Ahmet Örken ise yarışı 4. sırada tamamladı.

A.Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Japonya'da düzenlenen 2.2'lik Tour de Tochigi'de ikinci gün geride kaldı. 88 sporcunun yer aldığı 119 km'lik etabı, Interpro Cycling Academy'den Maris Bogdanovics, 2 saat 38 dakika 31 saniyelik derecesiyle kazandı. UKYO takımından Raymond Kreder ikinci, Bridgestone Cycling'den Shiki Kuroeda podyumun üçüncü sırasını alırken, Salcano Sakaryalı milli sporcumuz Ahmet Örken ise etabı 4. sırada tamamladı.

Yaita - Yaita etabının ilk 10 sırası şu şekilde:

1 BOGDANOVICS Maris Interpro Cycling Academy 2:38:31

2 KREDER Raymond Team UKYO ,,

3 KUROEDA Shiki Team Bridgestone Cycling ,,

4 ÖRKEN Ahmet Salcano Sakarya BB Team ,,

5 PARK Sanghong LX Cycling Team ,,

6 YAMAMOTO Masaki Kinan Cycling Team ,,

7 SUZUKI Ryu Utsunomiya Blitzen ,,

8 SARAMOTINS Aleksejs Interpro Cycling Academy ,,

9 HUCKER Robbie Team UKYO ,,

10 AULAR Orluis Matrix Powertag ,,

Genel klasmanda lider Orluis Aular

Yaita - Yaita etabı sonrası yarışın genel klasman liderliğini Matrix Powertag'den Orluis Aular ele geçirdi. Günün galibi Maris Bogdanovics, 1 saniye farkla ikinci, Sapura Cycling bisikletçisi Benjamin Dyball da üçüncü sıraya yerleşti.

Tour de Tochigi'de genel klasmanın ilk 10'u ve Türk sporcuların konumu şu şekilde:

1 AULAR Orluis Matrix Powertag 2:42:15

2 BOGDANOVICS Maris Interpro Cycling Academy 0:01

3 DYBALL Benjamin Team Sapura Cycling ,,

4 VOGT Mario Team Sapura Cycling 0:02

5 LYONS Angus Oliver's Real Food 0:04

6 PARK Sang-Hoon LX Cycling Team 0:05

7 SARAMOTINS Aleksejs Interpro Cycling Academy ,,

8 KREDER Raymond Team UKYO ,,

9 SCHILT Ryan Oliver's Real Food ,,

10 OKA Atsushi Utsunomiya Blitzen 0:08

12 ÖRKEN Ahmet Salcano Sakarya BB Team 0:10

24 AKDILEK Ahmet Salcano Sakarya BB Team 0:15

27 BALKAN Onur Salcano Sakarya BB Team 0:16

54 DOĞAN Halil İbrahim Salcano Sakarya BB Team 0:30

69 ATALAY Muhammed Salcano Sakarya BB Team 0:55

72 ŞAMLI Ferit Salcano Sakarya BB Team 2:21

Lider mayolar ve takım klasmanında son durum

En iyi sprinter: Maris Bogdanovics - Interpro Cycling Academy

En iyi tırmanışçı: Angus Lyons - Oliver's Real Food

En iyi genç: Ryan Schilt - Oliver's Real Food

Takımlar:

1 Team Sapura Cycling 8:07:01

2 Oliver's Real Food 0:05

3 Matrix Powertag 0:10

4 LX Cycling Team 0:17

5 Team UKYO 0:23

Son etap: Nasu-karasuyma City - Ashikaga City

Tour de Tochigi'nin son gününde yarışçılar, Nasu-karasuyma City - Ashikaga City etabını koşacaklar. 150 km'lik etap, yarın Türkiye saatiyle 03.20'de başlayacak.