Ketonlar, ekstrem denebilecek aşırı diyetler sırasında vücut tarafından doğal olarak üretilirken, sentetik ketonlar bir ilaçtan ziyade bir besin takviyesi olarak sınıflandırılır. Dünya Anti-Doping Ajansı’nın doping ürünleri listesinde bulunmadığı, ancak yüzde 1.5’lik bir performans artışı sağladığı ve doğru zamanda alındığında Tour de France gibi üç haftalık bir yarış sırasında toparlanmaya yardımcı olacağı bildiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde Jumbo-Visma takımının Hollanda’da yayımlanan De Telegraaf gazetesine verdiği röportajda, keton kullandıklarını açıklaması; ek olarak Lotto Soudal’ın da Sporza’da aynı maddeyi kullandıkları açıklamasını yapması üzerine dikkatleri üzerine çeken “keton” takviyesi, Deceuninck-QuickStep ile çalışan Leuven Üniversitesi profesörü Peter Hespel’in ketonu, takımın başarısının muhtemel bir parçası olarak konumlandırmasıyla daha da tartışmalı bir hal aldı.

Keton’un geliştiricisi İngiliz bilim adamı Kieran Clarke’a göre 2018 Fransa Turu’nda altıdan fazla takım tur boyunca keton takviyesi kullandı ancak bu takımların hiçbiri isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Profesyonel pelotondaki keton tartışmaları ise yeni değil. 2012 Londra Olimpiyatları ile başlayan bu tartışma, bu yılki devam eden Fransa Turu’nda takımların keton kullanımına ilişkin açıklamaları ile birlikte yeniden alevlendi.

Temmuz 2015’te Sporza‘ya konuşan Belçikalı antrenör Paul van den Bosch, Chris Froome’un da keton takviyesi kullandığını açıklamıştı. Bunun birlikte takım direktörü Dave Brailsford ise Britanyalı ekipteki hiçbir sporcunun keton kullanmadığını belirtmişti.

Tartışmalar üzerine konuşan Jumbo-Visma takım sorumlusu Plugge, De Telegraaf’a “Ketonlar sadece gıda takviyesidir. Bunları tıpkı vitaminler gibi kullanabilirsiniz. Madde, şu an yasaklı maddeler listesinde değil ve diğer takımların keton kullandığı da biliniyor” dedi.

Keton kullanmayı reddeden rakip takımlar ise maddenin, uzun vadede karaciğer üzerinde yaratacağı etkilerden dolayı tedirgin. Sunweb takımı konuyla ilgili olarak De Telegraaf‘a konuşarak sonuçlarından emin olana kadar keton kullanmayı planlamadıklarını bildirdi. AG2R takım yöneticisi Vincent Lavenu ise keton kullanımının durdurulması çağrısında bulunarak “Bu sporda eşitlik için hızlı bir tepki vermemiz gerekiyor” dedi.

UCI ise konunun takipçisi olacaklarının altını çizdi. Performans seviyesini değiştirecek ve sağlığı etkileyebilecek tüm unsurların değerlendirileceğini belirten kurum, aksi bir durumun oluşması halinde olayı, Anti Doping Ajansı’na yönlendirmekten çekinmeyeceklerini açıkladı.

Madde şu an için yasaklı madde listesinde bulunmuyor. Ancak UCI ve WADA’nın keton kullanımını izlemekte olduğu yapılan açıklamalar arasında.

(Cyclist)