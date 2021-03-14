Premier Lig'de Arsenal ile Tottenham arasında oynanacak Londra derbisi öncesi Tottenham'ın golcüsü Harry Kane'nin çocukken Arsenal'de oynadığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili konuşan Kane, "Ailemin çoğu Tottenham hayranıydı. Tottenham forması giymek isterdim. Ama Arsenal bana şans verdi. Sekiz yaşındaydım. Bir yıldır Arsenal'daydım ve belli ki çocuktum, sadece futbol oynamak istiyordum. 11 yaşımdan beri Spurs'tayım, kulübü her zaman sevdim. 10 yıldır buradayım ve umarım çok daha uzun yıllar Tottenham'da forma giyerim" diyerek kendini savundu.

Dev derbi saat 19.30'da

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasındaki Arsenal-Tottenham maçı 14 Mart Pazar günü TSİ 19.30'da oynanacak.

(Fotoğraf görselleri Daily Mirror'dan alınmıştır)