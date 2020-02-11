İngiltere Premier Ligi’nde Tottenham’ın en önemli yıldızları arasında yer alan Dele Alli, son haraketiyle büyük tepki çekti. Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsü insanların canını aldığı bir dönemde Alli, gereksiz bir davranışta bulundu.

İnsanların bu virüsten korunmak için taktığı maskelerden birini yüzüne geçiren Alli, sosyal medya hesabından hemen arkasında yer alan Uzak Doğulu bir kişinin de videosunu çekerek, hastalıkla adeta dalga geçti.

Şu ana kadar 35 bin kişinin etkilendiği ve 700’den fazla insanın öldüğü virüsle ilgili paylaşımından sonra hata yaptığını anlayan İngiliz futbolcu, “Kendimi ve kulübümü hayal kırıklığına uğrattım. Bu komik değildi. Dualarımı Çin’deki herkese gönderiyorum” dedi.