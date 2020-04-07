İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un çalışanları ücretsiz izne çıkarma kararı, kısa sürede büyük tepki gördü ve Ada ekibi karardan dönmek durumunda kaldı.

Daily Mail'e göre şimdi Tottenham'ın benzer eleştirilerle baş etmesi gerekiyor. Çünkü onlar da çalışan ücretlerinin %80'ini hükümet destekli fondan karşılayıp kalan %20'de de bir kesinti uygulamak istiyorlar.

Bu noktada kişisel servesti 4.3 milyar Pound civarında olduğu bilinen Tottenham'ın sahibi Joe Lewis'in vergiden muaf şekilde Bahamalar'da yaşıyor olması ve takımının çalışanları için vergi mükellefi insanların parasından 1.4 milyon sterlik destek alacak olması büyük tepki çekti.

Joe Lewis'in 100 milyon Pound'un üzerinde bir fiyatı olduğu belirtilen yatı da İngiliz basınında sıkça gündeme gelmişti.