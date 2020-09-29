İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Inter'den Milan Skriniar için transfer çalışmalarını sürdürürken alternatifleri konusunda da görüşmelere başladı. Skriniar konusunda henüz Inter ile anlaşamayan Tottenham, Roma'dan Roger Ibanez için devreye girdi.

Il Mssaggero'nun haberine göre Tottenham, Ibanez için Roma'ya 25 milyon Euro'luk bir teklif sundu fakat bu teklif reddedildi. Roma, geride bıraktığımız ocak ayında Ibanez'i Atalanta'dan kiralarken oyuncunun 10 milyon Euro'luk bir zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

Tottenham, Roma'ya 25 milyon Euro önerdi ve 10 milyon Euro'su Atalanta'ya verilecek transferde 15 milyon Euro'luk bir kar şansı sundu. Fakat İngiliz ekibinin yaptığı bu ilk teklif kabul görmedi.