İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, önümüzdeki sezon için sağ bek arayışlarını sürdürürken gündemine Ajax forması giyen Sergino Dest'i aldı.

Daha önce Thomas Meunier transferini bitirme noktasına geldiği belirtilen Tottenham, Calciomercato'ya göre bu yaz Sergino Dest'i Londra'ya getirmek konusunda hevesli.

19 yaşında ve ABD Milli Takımı forması da giyen Dest'in transferi için Tottenham'ı güçlü bir rakip bekliyor. Alman devi Bayern Münih'in de oyuncuyu transfer etmek isteyen takımlar arasında olduğu aktarıldı.