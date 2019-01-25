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Tottenham'ı mağlup eden Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nda finale yükseldi

Chelsea, İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Tottenham’ı penaltılarla eleyerek finale yükseldi ve Manchester City’nin rakibi oldu.

25 Ocak 2019, Cuma 02:32
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Tottenham'ı mağlup eden Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nda finale yükseldi

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Chelsea, evinde ağırladığı Tottenham’ı penaltılarla 4-2 mağlup etti.

Stamford Bridge Stadı’ndaki karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren atak bir oyun sergileyen Chelsea, 27. dakikada N’Golo Kante ve 38. dakikada Eden Hazard ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham, 50. dakikada Fernando Llorente ile farkı bire indirdi. İki takımın da kalan dakikalardaki skoru değiştirme çabaları sonuç vermeyince 90 dakika Chelsea’nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Yarı final ilk maçında rakibine 1-0 mağlup olan Chelsea, toplamda skor üstünlüğünü kaybetti ancak statü gereği deplasmanda atılan goller avantaj sağlamadığı ve uzatma dakikaları olmadığı için doğrudan penaltılara gidildi.

Penaltı atışları sonucu rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Chelsea, İngiltere Lig Kupası’nda adını finale yazdırdı ve Manchester City’nin rakibi oldu.

Chelsea ile Manchester City arasındaki final maçı 24 Şubat’ta Wembley Stadı’nda oynanacak.

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