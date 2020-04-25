Tottenham'daki ilk sezonunda istenen şansı tam anlamıyla bulamayan Fransız oyuncu Tanguy Ndombele için Katalan devi Barcelona, devreye girmişti.

Lyon döneminde de oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Barcelona'nın girişimlerine rağmen The Star'a göre Tottenham, oyuncuyu mevcut şartlarda bırakmak istemiyor.

Barcelona'nın Ndombele transferi için Tottenham'a önermeyi düşündüğü isimlerden Samuel Umtiti ve Nelson Semedo'nun da maaşlarının yüksek olması, İngiliz ekibinin bu anlaşmaya çok sıcak bakmamasına neden oldu.