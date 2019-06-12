Takımın Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen'in takımdan ayrılmak istediğini açıklamasının ardından Londra ekibi, transfer listesinin ilk sırasına Lyon'dan Tanguy Ndombele'yi aldı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Tottenham Hotspur'un, adı Real Madrid, Manchester City ve Juventus'la da anılan Ndombele için 50 milyon Euro'luk bir teklif yapmayı planladığı ancak Lyon'un 75 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmediği belirtildi.

Lyon başkanı Jean-Michel Aulas, daha önce yaptığı açıklamada "Ndombele için Avrupa'nın en büyük kulüpleriyle görüşüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ligue 1'de geride kalan sezonda oynadığı 34 maçta 1 gol 7 asist, Şampiyonlar Ligi'nde de 8 maçta 2 gollük performans ortaya koymuştu.