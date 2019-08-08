Tottenham'dan ikinci bomba: Ryan Sessegnon
İngiltere Premier Lig'de transfer sezonunun kapanmasıyla alınan oyuncuların haberleri de gelmeye başladı. Lo Celso'yu Betis'ten 60 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayan Tottenham dakikalar sonra ikinci bombayı da patlattı. Ryan Sessegnon, 30 milyon euroya Londra ekibinin yolunu tuttu.
Lo Celso'yu kiralayan Tottenham, 30 milyon euroluk bedelle Fulham'ın genç kanat oyuncusu Ryan Sessegnon'u da kadrosuna kattı.
Transfer sezonunun kapanmasından dakikalar sonra açıklanan anlaşmaya göre 19 yaşındaki Ryan Sessegnon 6 senelik sözleşme imzaladı.
Bilindiği üzere; İngiltere'de Futbol Federasyonu'na önceden gönderilen resmi belge varsa, transfer sezonunun bitmesinin ardından da görüşmelere devam edilip daha sonra resmi açıklama yapılabiliyor.
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