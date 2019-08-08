Tottenham'dan ikinci bomba: Ryan Sessegnon

İngiltere Premier Lig'de transfer sezonunun kapanmasıyla alınan oyuncuların haberleri de gelmeye başladı. Lo Celso'yu Betis'ten 60 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayan Tottenham dakikalar sonra ikinci bombayı da patlattı. Ryan Sessegnon, 30 milyon euroya Londra ekibinin yolunu tuttu.

08 Ağustos 2019, Perşembe 20:03 Son Güncelleme:
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Tottenham'dan ikinci bomba: Ryan Sessegnon

Lo Celso'yu kiralayan Tottenham, 30 milyon euroluk bedelle Fulham'ın genç kanat oyuncusu Ryan Sessegnon'u da kadrosuna kattı. 

Transfer sezonunun kapanmasından dakikalar sonra açıklanan anlaşmaya göre 19 yaşındaki Ryan Sessegnon 6 senelik sözleşme imzaladı. 

Bilindiği üzere; İngiltere'de Futbol Federasyonu'na önceden gönderilen resmi belge varsa, transfer sezonunun bitmesinin ardından da görüşmelere devam edilip daha sonra resmi açıklama yapılabiliyor.

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