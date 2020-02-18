Tottenham’da Son şoku! Ameliyat olacak...

İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham’da büyük bir şok yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele eden Londra ekibinde sakatlık krizi öne çıktı. Tottenham’ın en önemli yıldızlarından biri olan Son Heung-min’in sakatlandığı resmen açıklandı.

Güney Koreli oyuncunun sağ kolunda cerrahi operasyon geçireceği ve haftalarca sahalardan uzak kalacağı aktarıldı. Jose Mourinho’nun kadrodaki en iyi isimlerinden olan Son’un uzun bir süre sahalardan uzak kalmasının sıkıntı yarattığı ifade edildi.

Kulüp tarafından resmen doğrulandı. (Skorer)