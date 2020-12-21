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Tottenham'da Ndombele'nin alternatifi Sabitzer

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, ismi Barcelona ile anılan Tanguy Ndombele'nin ayrılması durumunda yerine Leipzig'den Marcel Sabitzer'i transfer etmeyi planlıyor.

21 Aralık 2020, Pazartesi 15:01 Son Güncelleme:
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Tottenham'da Ndombele'nin alternatifi Sabitzer

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham, Fransız yıldızı Tanguy Ndombele'nin alternatifini belirledi. Mundo Deportivo'ya göre Barcelona'nın gündemindeki Ndombele'nin ayrılması durumunda Tottenham, Leipzig forması giyen Marcel Sabitzer'i kadrosuna katmayı planlıyor. 

Özellikle Tottenham Menajeri Jose Mourinho'nun, Marcel Sabitzer'in Leipzig ile sergilediği Şampiyonlar Ligi performansından etkilendiği belirtiliyor. 2022'de Alman ekibi ile sözleşmesi sona erecek Sabitzer'in transferinin 45 milyon Pound'luk bir bonservis ile bitebileceği aktarılıyor. 

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