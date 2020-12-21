İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham, Fransız yıldızı Tanguy Ndombele'nin alternatifini belirledi. Mundo Deportivo'ya göre Barcelona'nın gündemindeki Ndombele'nin ayrılması durumunda Tottenham, Leipzig forması giyen Marcel Sabitzer'i kadrosuna katmayı planlıyor.

Özellikle Tottenham Menajeri Jose Mourinho'nun, Marcel Sabitzer'in Leipzig ile sergilediği Şampiyonlar Ligi performansından etkilendiği belirtiliyor. 2022'de Alman ekibi ile sözleşmesi sona erecek Sabitzer'in transferinin 45 milyon Pound'luk bir bonservis ile bitebileceği aktarılıyor.