Bu sezon Fiorentina formasıyla sergilediği başarılı performansla dikkatleri çeken Dusan Vlahovic için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Daha önce ismi Roma ile anılan Vlahovic için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın devrede olduğu aktarıldı.

La Nazione'nin haberine göre Tottenham Menajeri Jose Mourinho, sezon sonunda Fiorentina'dan Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibinin Vlahovic ile 2023'te bitecek sözleşmesini uzatmak adına yaptığı görüşmelerin henüz olumlu sonuç vermediği belirtilmekte.

Bu sezon Serie A'da Fiorentina formasıyla 26 maça çıkan 21 yaşındaki Sırp forvet, 12 gol atmayı başardı.