İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, yeni tip corona virüs, salgını nedeniyle liglerin tamamlanamama ihtimali olduğunu söyledi. Clarke, federasyon yetkilileri ile video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, corona virüsün futbolu ekonomik anlamda oldukça etkilediğini belirtti.

Federasyon çalışanlarının maaşlarında kesintiye gittiklerini hatırlatan Clarke, "Futbol dünyası tahmin edemeyeceğimiz bir ekonomik sıkıntı içinde. Kulüplerimizi ve liglerimizi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı. Ligleri bitirmek istediklerini ancak büyük bir belirsizlik ortamı içinde olduklarını dile getiren Clarke, "Bu sezonu bitiremeyebiliriz. Bizim önceliğimiz futbol değil insan yaşamı." yorumunu yaptı.

Kulüplere ve futbolculara çağrıda bulunan Clarke, futbolu canlı tutmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

Mourinho ve futbolcular kurallara uymadı

İngiltere'de bu gelişmeler yaşanırken, Tottenham'ın Portekizli teknik direktörü Mourinho'nun oyuncularına parkta idman yaptırdığı görüntüler ortaya çıktı. Oyuncuların bbir arada olduğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüntüler büyük yankı uyandırdı. Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon ve Tanguy Ndombele bir arada koşarken görüntülendi.

Eğitim alan oyuncuların görüntüleri yoldan geçenler tarafından Twitter'da paylaşıldı. Premier Lig'in ve Tottenham'ın bu olaylara nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyor.