Tottenham Adama Traore’nin ikna edilememesi ve Luis Diaz transferinde Liverpool’un bir adım öne geçişi sonrası kadrosuna bir kanat oyuncusu eklemek adına son hamlesini yaptı. Bu iki oyuncunun transferinde çok zaman kaybeden ve acilen kadroya bir oyuncu eklemek isteyen Tottenham, rotasını İtalya’ya çevirdi. Dejan Kulusevski’yi kadrosuna katmak isteyen Tottenham, genç yıldızın kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak isteyen Tottenham’ın sunduğu teklifte herhangi bir satın alma opsiyonu olup olmayacağı henüz belli değil.

Tottenham sportif direktörü Fabio Paratici’nin Juventus’ta görev yaparken Ocak 2020’de takıma kazandırdığı Dejan Kulusevski için Juventus, Atalanta’ya 35 milyon Euro ödemişti. İsveçli oyuncunun 2025 yazına kadar Juventus ile sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Juventus’ta gözden düşen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Juventus formasıyla 27 maça çıkarken, bunların yalnızca 7 maçta ilk 11 başladı ve takımına 2 gollük katkıda bulundu.





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