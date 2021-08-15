Manchester City maçı öncesi Tottenham'da Harry Kane sürprizi yaşanıyor.

Londra ekibinde, Premier Lig'in ilk haftasında oynanacak zorlu maç öncesinde golcü futbolcu, maç kadrosuna dahil edilmedi. 28 yaşındaki futbolcunun adı yakın zamanda mavi beyazlı ekiple anılıyordu. Hatta Manchester City'nin Harry Kane için 150 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından Kane'in Manchester ekibine transfer olması bekleniyor.

Krallık tacını takmıştı

Tottenham altyapısından yetişen Harry Kane, geçtiğimiz sezon 35 Premier Lig maçında 23 kez rakip ağları havalandırarak gol kralı olmuştu.