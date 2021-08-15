Tottenham'da Harry Kane, Manchester City maçı kadrosuna alınmadı
İngiltere Premier Lig'de haftanın maçı Tottenham ile Manchester City arasında oynanıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Londra ekibinde Harry Kane, maç kadrosunda yer almadı. Golcü futbolcunun adı yakın zamanda Manchester City ile anılıyordu.
Manchester City maçı öncesi Tottenham'da Harry Kane sürprizi yaşanıyor.
Londra ekibinde, Premier Lig'in ilk haftasında oynanacak zorlu maç öncesinde golcü futbolcu, maç kadrosuna dahil edilmedi. 28 yaşındaki futbolcunun adı yakın zamanda mavi beyazlı ekiple anılıyordu. Hatta Manchester City'nin Harry Kane için 150 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından Kane'in Manchester ekibine transfer olması bekleniyor.
Krallık tacını takmıştı
Tottenham altyapısından yetişen Harry Kane, geçtiğimiz sezon 35 Premier Lig maçında 23 kez rakip ağları havalandırarak gol kralı olmuştu.