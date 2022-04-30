İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Antonio Conte'nin yerini doldurmak için adaylarını belirledi.

Daily Mail'de yer alan habere göre Tottenham, Antonio Conte'nin ayrılması durumunda teknik direktörlük koltuğunu Brighton'dan ayrılması beklenen Graham Potter ya da İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini ile doldurmak istiyor.

Graham Potter'ın Brighton'da gerçekleştirdiği işi uzun süredir takdir eden Tottenham yöneticileri, geçtiğimiz yaz Jose Mourinho'nun görevden alınmasının ardından İngiliz teknik adamı takımın başına düşünmüştü ancak teknik direktörlük görevi Nuno Espirito Santo'ya verilmişti.

Mancini de listede

İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini'nin Tottenham futbol direktörü Fabio Paratici tarafından oldukça beğenildiği aktarılırken, İtalyan çalıştırıcının milli takımdaki görevi nedeniyle ikna edilmesinin zor olabileceği de iddialar arasında bulunuyor.

Pochettino istenmiyor

Antonio Conte'nin yerine ilk olarak Mauricio Pochettino ismi gündeme gelmiş olsa da kulüp içerisinde Arjantinli teknik adamın takıma geri dönmesine sıcak bakılmadığı belirtilirken, Pochettino'nun bir seçenek olmaya devam ettiği ancak takımın diğer adaylara yöneldiği aktarılanlar arasında yer aldı.

Her ne kadar Tottenham adayları araştırmaya başlamış olsa da, kulübün ilk tercihi Antonio Conte ile yola devam etmek. Ancak Conte'nin Paris Saint-Germain ile bağlantıları nedeniyle Tottenham'da kalıp kalmayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre Conte'nin PSG'den şu anki maaşının neredeyse iki katını talep ettiği ileri sürülmüştü.



