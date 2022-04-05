Son lig maçında Newcastle United’ı 5-1 mağlup eden Tottenham, son altı maçta 21 gol kaydederken, 50 gol barajını aşan beş Premier Lig ekibinden biri konumunda. Kuzey Londra ekibi, artan performansı ile 2022’de Premier Lig’de en fazla gol takımı haline geldi.

2022 yılında 30 gol atan Tottenham'ı 27 gol atan Liverpool ve 20 kez fileleri havalandıran Wolverhampton takip ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesinde Tottenham’ın en büyük rakibi olan Arsenal ise 2022’de oynadığı lig maçlarında sadece 12 gol atabildi.



