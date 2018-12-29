Tottenham - Wolverhampton maç sonucu: 1-3

İngiltere Premier Lig’in 20. haftasında Tottenham, konuk ettiği Wolverhampton’a 3-1 mağlup oldu.

Ligin 20. hafta karşılaşmasında Wolverhampton’ı Wembley Stadı’nda ağırlayan Tottenham, yıldız oyuncusu Harry Kane’in 22. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 öne kapattı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen konuk ekip Wolverhampton, 72. dakikada Willy Boly, 83. dakikada Raul Jimenez ve 87. dakikada Helder Costa’nın ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Ligde 6’da 6 yapmasının adından ilk kez kaybeden Tottenham, 45 puanda kalarak bir maç eksiği bulunan lider Liverpool’un 6 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Wolverhampton ise 29 puanla 7’nci sıraya yükseldi.