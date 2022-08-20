Tottenham - Wolverhampton maç sonucu: 1-0

İngiltere Premier Ligi'in 3. hafta maçında Tottenham, White Hart Lane'de Bruno Lage yönetimindeki Wolverhampton'ı konuk etti. Maçın ilk yarısında konuk ekip Wolverhampton'ın oyunda üstünlüğü vardı. Wolves adeta Tottenham kalesine yerleşti ancak aradığı golü bir türlü bulamadı. Tottenham ise sadece 1 isabetli şu ile oynadı. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Spurs oyunu dengeledi. Savunmada özellikle iyi kapanan Tottenham, ceza sahası içerisinde sadece 1 kez rakibini topla buluştururken, rakip kalede sürekli içeride yerini aldı.

HARRY KANE TARİHE GEÇTİ

İkinci yarının 64. dakikasında sol köşeden kullanılan kornerde ön direkt Perisic kafasıyla arka direğe doğru topu gönderdi. Orada Nathan Michael Collins ile ikili mücadeleye giren Harry Kane rakibinden kurtularak kendisini boşa çıkardı ve gelen topa dokunarak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Harry Kane, bu golle İngiltere Premier Lig tarihinde 185 golle aynı takımla en çok gol atan futbolcu oldu. İngiliz futbolcuyu 184 golle Sergio Agüero (Manchester City) ve 183 golle Wayne Rooney (Manchester United) izledi.

Maçın geriye kalan dakikalarında her iki takım da yine gol aradı ancak mücadelenin 90 dakikasında başka gol sesi çıkmayınca Tottenham sahasında 1-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.