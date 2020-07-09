Tottenham ve West Ham arasında Emerson Leite yarışı

İngiltere Premier Lig ekipleri Tottenham ve West Ham United, Barcelona'nın genç yıldız adaylarından Emerson Leite'nin transferi adına karşı karşıya geldiler. İki ekip genç sağ beki kadrolarına katmak adına transfer mücadelesi veriyorlar.

21 yaşındaki oyuncu, bu sezon kiralandığı Real Betis forması altında sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Estadio Deportivo'ya göre Tottenham ve West Ham'ın yanı sıra Newcastle ve Everton da genç oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında. Barcelona, bu yaz bonservis geliri elde etmek isterken oyuncunun satışına izin verebilir.