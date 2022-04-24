Tottenham ve Leicester City Eriksen için karşı karşıya

Geçtiğimiz yaz Euro 2020’de geçirdiği kalp durması sonucu futbola bir süre ara veren ve geçtiğimiz ara transfer döneminde bu sezon sonuna kadar Brentford ile anlaşan Christian Eriksen, gösterdiği başarılı performanslar sonrası Premier Lig’in diğer kulüplerinin de ilgisini çekmeyi başardı.

Fabrizio Romano’nun haberine göre Danimarkalı yıldızın eski kulübü Tottenham ve Leicester City oyuncuyla yakından ilgileniyor ancak iki kulüp de şu an için oyuncuyla temasa geçmedi. Leicester City menajeri Brendan Rodgers oyuncuyu her ne kadar çok istese de Eriksen’in önümüzdeki sezon hangi takımda olacağını karar vermediği öğrenildi.

Tottenham ile güçlü duygusal bağları olmasının yanı sıra takımın menajeri Antonio Conte ile de daha önce Inter’de birlikte çalışan Eriksen’in Tottenham teklif yaptığı takdirde tercihini onlardan yana kullanacağı ön görülüyor.

Eriksen bu sezon Brentford’da ilk 11 başladığı maçların tamamını kazanırken, kulübüyle çıktığı 7 Premier Lig maçında 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.