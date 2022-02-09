Tottenham – Southampton maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Premier Lig’de 9 maçlık yenilmezlik serisini geçen hafta etkisiz oyunu ile Chelsea karşısında 2-0 yenilerek kaybeden Tottenham yeniden çıkış peşinde. 4 maç eksiği bulunan ev sahibi ekip, topladığı 36 puanla 7. sırada bulunuyor. Bu sezon 20 lig maçında 24 yol yiyen Hugo Lloris kalesini gole kapatmakta zorluk çekiyor. Tottenham, evinde oynadığı son 5 maçın 4’ünde kalesinde gol gördü. Ev sahibi takımda orta sahanın 2 önemli ismi olan Eric Dier ve Oliver Skipp bu maçta forma giyemeyecek.

Southampton bu sezon inişli çıkışlı performansını sürdürüyor. Son olarak evinde karşılaştığı Manchester City’e sert savunmasıyla geçit vermeyen konuk ekip, 1 puan almayı başardı. Deplasman ekibinin en büyük eksikliği 13 maçta 7 gol atan forvet Broja olacak. Aynı zamanda kaleci Mccarthy ve Lyanco bu maçta takımlarını yalnız bırakan isimler arasında.

İki takım son haftalardaki performanslarıyla dikkat çekerken Tottenham’ın oyuncu kalitesiyle puan ya da puanlar almasını bekleyebiliriz.