Tottenham - Rennes maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, kulüp içerisinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle UEFA Konferans Ligi G Grubu 6. hafta maçında konuk edecekleri Rennes maçının ertelendiğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da koronavirüs şoku yaşanıyor.
Tottenham, kulüp içerisinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle UEFA Konferans Ligi G Grubu 6. hafta maçında konuk edecekleri Rennes maçının ertelendiğini açıkladı.
Tottenham teknik direktörü Antonio Conte bugün düzenlenen basın toplantısında, takımda Covid testi pozitif çıkan kişi sayısının 13'e yükseldiğini açıklamıştı.