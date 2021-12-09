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Tottenham - Rennes maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, kulüp içerisinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle UEFA Konferans Ligi G Grubu 6. hafta maçında konuk edecekleri Rennes maçının ertelendiğini açıkladı.

09 Aralık 2021, Perşembe 00:36 Son Güncelleme:
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Tottenham - Rennes maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da koronavirüs şoku yaşanıyor.

Tottenham, kulüp içerisinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle UEFA Konferans Ligi G Grubu 6. hafta maçında konuk edecekleri Rennes maçının ertelendiğini açıkladı.

Tottenham teknik direktörü Antonio Conte bugün düzenlenen basın toplantısında, takımda Covid testi pozitif çıkan kişi sayısının 13'e yükseldiğini açıklamıştı.

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