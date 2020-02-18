Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden hakemimiz Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte yarın İngiltere’de, Tottenham-RB Leipzig karşılaşmasını yönetecek. İngiltere’nin Başkent’i Londra’daki mücadele, saat 23.00’te başlayacak.

Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Halil Umut Meler’in dördüncü hakem olacağı karşılaşmanın VAR hakemliğini Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen üstlenecek. Çakır bu sezon Devler Ligi’nin grup aşamasında Napoli-Genk: 4-0 ve Chelsea-Valencia: 0-1 maçlarında düdük çalmıştı.