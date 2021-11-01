Premier Lig'de teknik direktör ayrılığı yaşandı. İngiliz ekibi Tottenham, sahalarında son oynadıkları Manchester United mağlubiyet sonrasında teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırdı. Portekizli teknik adam, İngiliz kulübüyle sezon başında sözleşme imzalamıştı.

Sezona 3'te yaparak başlayan Tottenham, daha sonra arka arkaya 3 mağlubiyet aldı. Aston Villa ve Newcastle maçlarında aldığı 2 galibiyetle İngiliz ekibi moral bulurken, sonrasında oynanan West Ham ve Manchester United maçlarının kaybı Nuno Espirito Santo'nun sonu oldu. İngiliz ekibinin yönetimi 47 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada sportif direktör Fabio Paratici’nin açıklamalarına yer verildi. Nuno ile yolları ayırma kararı aldıkları için üzgün olduklarını söyleyen Paratici, “Nuno ve teknik ekibinin başarılı olmayı ne kadar istediğini biliyorum ve bu kararı almak zorunda kaldığımız için üzgünüm. Nuno gerçek bir beyefendi ve burada her zaman hoş karşılanacak. Kendisine ve teknik heyetine teşekkür ediyor, gelecek için başarılar diliyoruz” dedi.

Tottenham Hotspur, Nuno yönetiminde çıktığı 17 resmi karşılaşmada 8 galibiyet 2 beraberlik 7 mağlubiyet aldı.

Antonio Conte gündemde

İngiliz ekibinin Nuno Espirito Santo’nun yerine düşündüğü isimler de belli oldu. Londra ekibinin belirlediği listenin ilk sırasında İtalyan teknik adam Antonio Conte yer alıyor. Fabio Paratici, yaz transfer döneminde de takımın başına getirmek için uzun süre çaba sarf ettiği İtalyan menajeri, ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Conte’nin görevi kabul etmek için yapılacak transferlerde tek söz sahibi olmak istediği ve uzun süreli bir sözleşme talep ettiği ifade edildi.