İngiltere Premier Lig'in 30. haftası kritik bir maça sahne olacak. 41 puanla 8. sırada yer alan Tottenham, 45 puanla 5. basamakta bulunan Manchester United'ı konuk edecek. Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, 3 maçtır galibiyete hasret. Londra ekibi evinde kazanıp kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. 5 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi Manchester United ise çıkışını sürdürmenin peşinde. Tottenham'da sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım yüzünden ceza alan Dele Alli ile sakatlığı bulunan Giovani Lo Celso maç kadrosunda yok. İki takım arasında oynanan ilk maç Manchester United'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.













Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

White Hart Lane'de oynanacak mücadele TSİ 22.15'te başlayacak. S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Tottenham - Manchester United ilk 11'ler:

Tottenham: Lloris; Aurier, Dier, Sánchez, Davies; Winks, Sissoko; Lamela, Bergwijn, Son; Kane

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, B.Fernandes, Rashford; Martial