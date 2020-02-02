Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Premier Lig'in 25. haftasında Jose Mourinho'lu Tottenham'a konuk olacak. Tottenham taraftarı dev rakibini devirmenin hesaplarını yapıyor. Lider Liverpool'un 22 puan gerisinde olan Manchester City'nin ise puan kaybına tahammülü yok. Dev maçı heyecanla bekleyen futbolseverler, Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tottenham - Manchester City şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde.
Premier Lig’de Liverpool aldı başını gidiyor. Takipçisi Manchester City’nin lider Liverpool ile arasında 22 puan fark var. Tottenham’da Eriksen Inter’e transfer oldu. Önemli oyuncuları Kane ise sakat. Mourinho ile umutlanan Tottenham maçlardan çok zor puan çıkartıyor. Güçlü rakibi Manchester City’e karşı kendi evinde çok zor bir sınava çıkacaklar.
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Manchester City her ne kadar umutsuz olsa da maçlarını ciddiye alıp güzel futbol oynamaya devam ediyor. Bu karşılaşma yalnızca Tottenham – Manchester City karşılaşması değil ayrıca iki rekabetçi hocanın birbirine olan mücadelesine de ev sahipliği yapıyor.
Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
White Hart Lane'de oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak. Mike Dean'in düdük çalacağı mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.
Tottenham - Manchester City ilk 11'ler
Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Tanganga, Winks, Lo Celso, Alli, Bergwijn, Lucas Moura, Son
Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko, Rodrigo, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Mahrez, Sterling, Aguero