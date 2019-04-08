Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finallerin ilk heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Sonucu merakla beklenen mücadelede iki İngiliz ekibi kozlarını Londra’da paylaşacak. Tottenham, kendi adıyla aynı ismi taşıyan yeni stadındaki ilk Avrupa Kupası sınavına Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City karşısında çıkacak.Ev sahibinde Dier ve Lamela, City’de de kaleci Bravo ile Zinchenko sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

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Tottenham - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 22.00’de başlayacak mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

İLK 11'LER:

󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Sissoko, Winks, Eriksen, Alli, Son, Kane

󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Delph, Fernandinho, İlkay Gündoğan, D.Silva, Mahrez, Sterling, Agüero

Rövanş 17 Nisan’da

Tottenham’da Alderweireld, Lamela, Son, konuk takımda Agüero ile Otamendi kart görmeleri halinde 17 Nisan’da City’nin sahasındaki rövanşta yer alamayacaklar.

İki takım bu sezon ligde ilk yarıda karşılaştılar ve Pep Guardiola’nın öğrencileri, deplasmandan 1-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. Ayrıca rövanştan 3 gün sonra iki takım, bu kez ligde (City’nin sahasında) karşı karşıya gelecekler.