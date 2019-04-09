Tottenham - Manchester City (CANLI)

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finallerin ilk heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla başladı. Sonucu merakla beklenen mücadelede iki İngiliz ekibi kozlarını Londra’da paylaşıyor. Tottenham, kendi adıyla aynı ismi taşıyan yeni stadındaki ilk Avrupa Kupası sınavına Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City karşısında çıktı. Ev sahibinde Dier ve Lamela, City’de de kaleci Bravo ile Zinchenko sakatlıkları sebebiyle forma giyemiyor.

Saat 22.00’de başlayacak mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara geliyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

MAÇ BAŞLADI...

12. dakikada Sterling'in şutunda top Rose'un eline çarpınca hakem Björn Kuipers 'VAR' kararıyla penaltı noktasını gösterdi. Sergio Aguero'nun penaltı vuruşunu kaleci Hugo Lloris kurtardı.

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İLK 11'LER:

󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Sissoko, Winks, Eriksen, Alli, Son, Kane

󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Delph, Fernandinho, İlkay Gündoğan, D.Silva, Mahrez, Sterling, Agüero

Rövanş 17 Nisan’da

Tottenham’da Alderweireld, Lamela, Son, konuk takımda Agüero ile Otamendi kart görmeleri halinde 17 Nisan’da City’nin sahasındaki rövanşta yer alamayacaklar.

İki takım bu sezon ligde ilk yarıda karşılaştılar ve Pep Guardiola’nın öğrencileri, deplasmandan 1-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. Ayrıca rövanştan 3 gün sonra iki takım, bu kez ligde (City’nin sahasında) karşı karşıya gelecekler.