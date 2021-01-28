2021'e kabus gibi giren son şampiyon Liverpool, aralarındaki son 5 lig maçında hep kaybeden tarafta olan Tottenham'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, İngiltere Premier Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

Sezona Everton yenilgisiyle başlasa da arka arkaya başarılı sonuçlar alıp bir ara zirveye de kurulan Tottenham, bir Liverpool yenilgisi sonrası düşüşe geçti ve yeni yeni toparlamaya başladı. Dele Alli'nin sakatlığı sürüyor, takımdan ayrılması ve eski menajeri Mauricio Pochettino'nun yanına, PSG'ye gitmesi gündemde. Ben Davies ve Matt Doherty'nin durumları maç saati netleşecek. TD Jose Mourinho'nun en güvendiği isimlerin başında Tanguy Ndombele geliyor. Fransız orta saha, son oynadıkları Sheffield United maçında çok da güzel bir gol atmıştı. Hücumdaki "Son & Kane" ikilisi ise üretmeye devam ediyor. Heung-min Son'un 18 lig maçında 18 gol katkısı (12 gol - 6 asist) var, Harry Kane'in 23! (12 gol - 11 asist)

Son şampiyon Liverpool 2020'yi kupayla kapattı fakat kabus gibi bir 2021 geçiriyor... Ligde 5 maçtır galibiyete hasretler ve puan tablosunda 5. sıraya kadar düştüler, 2021'de sahaya çıktıkları 3 lig maçında henüz golle tanışamadılar. Takımla birlikte son antrenmanlarda boy gösteren kaptan Jordan Henderson ile stoper Joel Matip'in maç saatine kadar hazır olmaları bekleniyor. Naby Keita, Diogo Jota, Joe Gomez ve Virgil van Dijk hala iyileşmedi. Hücumda "Salah, Firmino, Mane" üçlüsünü, beklerde Trent Alexander-Arnold ile Andy Robertson'ı görmeye devam edeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Tottenham'ın iç sahada oynadığı son 5 lig maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- Liverpool'un ligdeki son 5 maçının tamamı "2.5 ALT" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 5 lig maçının tamamını Liverpool kazandı!

- Jose Mourinho'nun teknik direktörlük kariyerinden en fazla mağlup olduğu iki isimden biri Jürgen Klopp!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Premier Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ";Liverpool kazanır" oldu! %18'lik kesim 2021'de çıktığı lig maçlarında 1 gol bile atamayan son şampiyona güvenmeye devam ediyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.