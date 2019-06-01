Tottenham - Liverpool (CANLI)

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde final zamanı. İspanya’nın Başkent’i Madrid’deki Wanda Metropolitano Stadı’ndaki nefes kesecek mücadelede iki İngiliz ekibi Liverpool ile Tottenham karşı karşıya geliyor. 2008’de Manchester United’ın penaltılarla kazandığı Chelsea finalinden sonra ikinci kez İngiliz takımları finalde kapışıor. Kırmızılılar, tarihindeki 8. finaline çıkarken, rakibi ise ilk kez bu heyecanı yaşayacak. 5 kez bu kupayı kazanan ve en son 2005’te İstanbul’da mutlu sona ulaşan Liverpool, 2007’de Milan’a geçen yıl da Real Madrid’e kaybetti.

İspanya'nın Madrid kentinde bulunan Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadele beIN SPORTS HABER'den naklen yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

***MAÇ BAŞLADI***

GOOOL | Liverpool, 28. saniyede penaltı kazandı. Mane'nin ortasında top Sissoko'nun eline çarpınca hakem Skomina, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Salah, hata yapmadı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Tottenham - Liverpool ilk 11'ler...

Tottenham: Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose, Winks, Sissoko, Eriksen, Dele Alli, Son, Kane

Liverpool: Alisson, Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino



