Tottenham, Lig Kupası 3. turunda karşılaştığı Colchester United'a normal süresi 0-0 biten maçta penaltılarda 4-3 yenildi ve turnuvaya veda etti.

Pochettino mücadeleye rotasyona yaparak başladı. Ancak ev sahib Colchester dirençli bir oyun ortaya koyunca Tottenham aradığı golü 90 dakika boyunca bulamadı. Penaltılar sonucunda taraftarlarının önünde büyük bir sürprize imza atan Colchester ise maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Penaltı atışlarında Tottenham adına penaltıları kaçıran isimler Eriksen, Lucas Moura oldu.