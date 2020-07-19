Tottenham, Leicester City’i 3 golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veren Leicester City, Premier Lig 37. hafta karşılaşmasında Londra’da Tottenham’a konuk oldu.
Tottenham Hotspur Stadı’nda oynanan karşılaşmada Tottenham, Leicester Cityli James Justin’in 6. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Maçın ilk yarısı, Harry Kane’in 37. ve 40. dakikalarda attığı gollerle Tottenham’ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Tottenham, ikinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Leicester City’de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, son lig maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alarak sezonu kapatmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Leicester City, bu skorla 62 puanda kalırken, Tottenham 58 puana yükseldi.