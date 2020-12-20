90+5'te yediği golle Liverpool'a kaybeden ve liderliği Merseyside ekibine kaptıran Tottenham, Premier Lig'in 14. haftasında Leicester City'yi ağırlayacak. Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, Liverpool ve Tottenham haftayı galip kapatmasıyla 3. sıraya geriledi. Londra ekibi, zorlu maçtan galip ayrılıp Liverpool'la arasındaki puan farkını 3'e düşürmeye çalışacak. Everton mağlubiyetiyle zirve yolunda yara alan Leicester ise deplasmanda alacağı galibiyetle haftayı 2. sırada kapatmanın hesaplarını yapıyor.

13 maçta 25 puan toplayan Tottenham, 13. sırada bulunuyor. 24 puanlı Leicester City ise 4. basamakta yer alıyor. Leicester forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü sakatlığını henüz tam olarak atlatamadı. Bir başka temsilcimiz Cengiz Ünder'in ise sahaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Tottenham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TSİ 17.15'te başlayacak ve White Hart Lane'de oynanacak karşılaşmayı Craig Pawson yönetecek. S Sport'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Tottenham - Leicester City muhtemel 11'ler:

Tottenham: Lloris, Doherty, Alderweireld, Dier, Reguilon, Hojbjerg, Sissoko, Moura, Ndombele, Son Heung-min, Kane

Leicester City: Schmeichel, Fofana, Evans, Fuchs, Albrighton, Justin, Ndidi, Tielemans, Barnes, Maddison, Vardy

Tottenham'da Lamela ile Tanganga, Leicester'da ise Amartey ve Pereira sakatlıkları nedeniyle zorlu 90 dakikayı kaçıracak isimler.