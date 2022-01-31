İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Juventus forması giyen Rodrigo Bentancur ve Dejan Kulusevski'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada çalışma izinleri alındıktan sonra futbolcularla sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Uruguaylı yıldız Bentancur ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını aktarılırken, Kulusevski'nin ise 18 aylığına satın alma opsiyonlu kiralandığı belirtildi.

Kulusevski transfer detayları

Fabrizio Romano'nun haberine göre Tottenham'ın Kulusevski'yi 1.5 yıllığına kiralık olarak transfer ettiği ve futbolcu için 10 milyon Euro kiralama bedeli ödediği belirtiliyor. Ayrıca anlaşmada 35 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun bulunduğu ve belirli koşullar altında bu maddenin zorunlu satın alma opsiyonuna dönüşeceği aktarılanlar arasında yer aldı.



