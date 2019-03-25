Tottenham Hotspur yeni stadına kavuştu!

Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, uzun süredir beklediği yeni mabedine resmen kavuştu. Londra ekibine 800 milyon sterline mâl olan stattaki ilk maç, dün Tottenham ile Southampton'ın U-18 takımları arasında oynandı. 30 bin kişi önünde oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Açılış maçında yerini alan isimler arasında olan menajer Mauricio Pochettino ise "White Hart Lane'e veda ettiğimizde olduğu gibi şimdi de ağlıyoruz. Çünkü rüyalarımız gerçek oldu." ifadelerini kullandı. Tottenham, 62 bin 62 kişilik yeni stattaki ilk maçında ise 3 Nisan'da Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

İşte sayılarla yeni stadyum:

35 bin fayans

2 bin 505 cam panel

1800 HD televizyon

773 pisuar

471 tuvalet

265 tekerlekli sandalye yolu

65 dükkan

1 mini bira fabrikası

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler