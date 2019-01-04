İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham Hotspur, Belçikalı stoperi Toby Alderweireld'la nikah tazeledi.

Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki defans oyuncusunun kontratındaki 1 yıllık uzatma opsiyonun kullanıldığı duyuruldu.

Böylelikle 2020 yazına kadar Tottenham'da kalacak olan Alderweireld, 2015 yazında Atletico Madrid'den 16 milyon euro'ya transfer edilmişti.

Deneyimli stoper, bu yıl İngiliz ekibiyle 26 maçta görev yaparak takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler