Tottenham Hotspur, Corona virüsle mücadele için stadını açtı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, stadının kapılarını ülkede yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadele için açtı.

30 Mart 2020, Pazartesi 20:43 Son Güncelleme:
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Tottenham Hotspur, Corona virüsle mücadele için stadını açtı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tottenham Hotspur Stadı Corona virüsten etkilenen ihtiyaç sahibi kişilere yardım için kullanılmaya başlandı.

Bu kapsamda, ilk olarak stadın otoparkının ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak gıda malzemelerinin muhafaza edildiği bir depoya dönüştürüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Daniel Levy, topluma karşı bir sorumlulukları olduğunu belirterek, "Corona virüsle mücadelede yer alan herkesin ortaya koyduğu çabadan gurur duyuyoruz. Bugünü, bu çabalara kulüpçe destek olmak için yapabileceklerimizin bir başlangıcı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

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