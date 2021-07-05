İngiltere Milli Takımı ve Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane, EURO 2020'de maçlar ilerledikçe kendine gelirken yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği konusu da tazeliğini koruyor. Harry Kane, EURO 2020 öncesinde Tottenham'dan ayrılacağını açık şekilde dile getirmişti.

Sergio Agüero'nun ayrılığı sonrası forvet arayışındaki Manchester City'nin Harry Kane transferini bitirmek istediği aktarılsa da Tottenham cephesinde yıldız oyuncunun kalmasına yönelik umutlar korunuyor. Juventus sonrası Tottenham'ın Sportif Direktörü olarak göreve başlayan Fabio Paratici, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sky Italia'ya yaptığı açıklamalarda Paratici, "Harry Kane takımın en iyi oyuncusu. Elbette Tottenham için oynadığını görmek adına çok hevesliyim. Harry Kane'i Tottenham'da tutmak istiyoruz. En büyük hedefimiz bu" ifadelerini kullandı.