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Tottenham Fenerbahçeli Altay Bayındır'ı transfer etmek istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Ajax’ın Altay Bayındır’ı yakın takibe alması, genç file bekçisiyle ilgilenen Tottenham’ı da harekete geçirdi.

19 Şubat 2021, Cuma 22:50 Son Güncelleme:
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Tottenham Fenerbahçeli Altay Bayındır'ı transfer etmek istiyor

Altay, bu sezon sergilediği müthiş performansla Fenerbahçe’nin en iyi oyuncularından biri oldu. Genç file bekçisinin her geçen hafta yükselen formu, Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Ajax, kalecisi Onana’nın 1 yıllık men cezasının ardından Altay’ı sezon sonuna kadar yakından takibe almıştı. Hollanda ekibinin ilgisinin artırması, 22 yaşındaki file bekçisi ile ilgilenen Tottenham’ı da harekete geçirdi. İngilizler, başarılı kaleciyi transfer listesinin ilk sıralarına yazdı. Londra ekibi, 34 yaşındaki Hugo Lloris’ten sonra eldivenleri Altay Bayındır’a emanet etmek istiyor. Ayrıca Tottenham taraftarları da sosyal medyada başlattıkları kampanya ile genç file bekçisinin transferi için gündem yaratmaya çalışıyor. 

Yusuf Dursun

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