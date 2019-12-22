İddaa programında günün sonucu en fazla merak edilen İngiltere Premier Lig maçında Jose Mourinho geldikten sonra toparlanan Tottenham, son haftalarda oldukça formsuz olan Chelsea ile karşılaşırken her zaman olduğu gibi Tek Maç olarak oynanacak maçta Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

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Geçen hafta Wolverhampton deplasmanında olan Tottenham, Vertonghen’in son anlardaki golüyle 3 puanı alırken son 5 lig maçındaki 4. galibiyetini aldı. Bu sonuçla Mourinho gelmeden önce ligde alınan galibiyet sayısını geçtiler. Ev sahibinde kaleci Lloris, savunmacı Ben Davies, forvet Lamela sakat. Orta sahadan Ndombele’nin ise durumu şüpheli.

Son olarak evinde Bournemouth ile karşılaşan Chelsea, üstün oynadığı maçta son anlarada doğru yediği golle şok bir yenilgi alırken, son 5 maçtaki 4. yenilgisini almış oldu. Bu sezonde ligde oynadıkları dış saha maçlarının hepsinde gol yediler. Mavilerde önemli bir eksik yok.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Maviler, Tottenham deplasmanındaki son 13 lig maçının sadece 2’sini kazanabildi.

• Mourinho’lu Tottenham’ın 5 lig maçı da 2,5 Gol Üstü bitti.

• Chelsea’nin bu sezon ligde oynadığı 8 dış saha maçı da 2,5 Gol Üstü bitti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibinin kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %48’den fazlası Tottenham’ın maçı kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2,5 Gol Alt/Üst. Misli.com üyelerinin yaklaşık %13’ü maçta en azından 3 gol atacağını düşünüyor.



