Tottenham - Chelsea (CANLI)

Premier Lig'in 22. haftasında Tottenham, Chelsea'yi konuk ediyor. Şampiyonluk yarışından uzaklaşan iki takımın mücadelesi heyecanla bekleniyordu. 90 dakika öncesi Tottenham 33 puanla 7. sırada. Aynı puandaki Chelsea ise averajla 8. sırada. Liverpool ve Brighton mağlubiyetleriyle zirveden geri kalan Jose Mourinho'nun Tottenham'ı kötü gidişata son vermek istiyor. Frank Lampard ile yollarını ayıran ve takımı Alman teknik adam Thomas Tuchel'e emanet eden Chelsea ise 2 maçtır kaybetmiyor. Maviler çıkışını zorlu deplasmanda sürdürmeye çalışacak.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı 0-0'lık eşitlikle sona ermişti. Ev sahibi Tottenham'da Lo Celso, Reguilon, Harry Kane ve Dele Alli, sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak. Konuk ekip Chelsea'de hafif sakatlıkları bulunan Zouma ile Havertz'in durumu maç saatinde belli olacak.

Tottenham - Chelsea maçı hangi kanalda?

White Hart Lane'de oynanan karşılaşmayı Andre Marriner yönetiyor. TSİ 23.00'te başlayan ve S Sport'tan naklen yayınlanan dev maçın canlı skor takibi haberimizde.

Tottenham - Chelsea ilk 11'ler:

Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Davies; Hojbjerg, Sissoko; Ndombele, Bergwijn, Son; Vinicius

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Rudiger, Silva; Alonso, Kovacic, Jorginho, James; Mount, Hudson-Odoi; Werner