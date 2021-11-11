Tottenham, Brozovic’in peşinde

Devre arasında takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarına başlayan Tottenham’da Antonio Conte eski öğrencisi Marcelo Brozovic’i istedi. Orta sahadaki oyun kurucu eksiğini hemen gidermek isteyen İtalyan teknik direktör gözünü memleketi İtalya’ya çevirdi.

Öte yandan sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncusuyla sözleşme yenilemek isteyen Inter, oyuncusuna artan ilgi sonrası sözleşme yenileme görüşmelerinde zorlanıyor. Oyuncusuna yıllık 4,5 milyon Euro öneren Milano ekibi, oyuncunun kendisine artan ilgi sonrası yıllık 7,5 milyon Euro’luk talebiyle karşılaştı. Bu talepler sonrası oyuncunun Conte’nin takımına gitmek için taleplerini aşırı yükselttiği gelen bilgiler arasında.

Inter’de beraber çalıştığı Hırvat oyuncuyu yakından tanıyan Conte, oyuncunun gelişimine önemli katkıda bulunmuştu.