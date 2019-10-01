UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın sonucu en çok merak edilen maçlarından birinde Tottenham ile Bayern Münih karşılaşırken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

İngiltere Premier Ligi’nde bu sezon şimdiye kadar istediği performansı sergileyemeyen Tottenham, zirvenin 10 puan gerisinde. Özellikle deplasmanda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çeken ekip, savunmada da şu ana kadar isteneni veremedi. Premier Lig ve Devler Liginde oynadığı toplam 8 maçın sadece birinde kalesini gole kapatabildi. Gruptaki ilk maçında Atina’da Olympiakos’a konuk olan İngiliz temsilcisi, ilk yarım saatini 2 farklı önde geçtiği maçtan bir puanla ayrıldı. Ev sahibinde önemli bir eksik yok.

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Almanya Bundesliga’da Paderborn deplasmanın 3 puan alan Bayern Münih, yenilgisiz olarak zirvede yer alıyor. Hücum anlamında oldukça başarılı bir sezon geçiren Alman temsilcisi, ligde ve Devler Ligi’ndeki toplam 7 maçın sadece birinde tek golde kaldı. Goretzka’nın sakat olduğu konuk ekipte Perisic’in durumu şüpheli. İki ekip AUDİ Cup’ta finalde karşılaşırken mücadele 2-2 bitmiş sonrasında penaltılarla kazanan İngiliz ekibi olmuştu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

•Bayern Münih’in bu sezon oynadığı son 8 maçın 7’si 2,5 Gol Üstü bitti.

•Tottenham’ın bu sezon oynadığı son 6 maçın 5’i 2,5 Gol Üstü bitti.

•Tottenham’ın Devler Ligi’nde grup aşamasında oynadığı son 7 maçın 6’sı Karşılıklı Gol Var bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

•Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih konuk ekip Bayern Münih’in 3 puanı alması yönünde. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %20’den fazlası Alman ekibini şanslı görüyor.

•Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer bahisler ise gollere yönelik. Bu maça kuponlarından yer veren üyelerin %14’ten fazlası her iki takım da gol atar derken, %10’dan fazlası maçtan en azından 3 gol atılır düşüncesinde.

MİSLİ.COM YAZARI FATİH DEMİRELİ NE DİYOR?

Tottenham sezona biraz düşük tempoda başladı, ligdeki zorlu fikstüre rağmen 5. sırada yer alan Londra ekibi, oyun olarak henüz iyi bir seviyede değil. Hafta sonu Southampton karşısında da 2-1 kazanmasına rağmen uzun süre vasat bir oyun ortaya koydu. Şampiyonlar Ligi'ne 2-2'lik Olympiacos beraberliği ile başlayan Tottenham kâğıt üstünde kazanması gereken maçta sonra şimdi denk bir rakibi yenmenin hesaplarını yapıyor. Bayern, Kızılyıldız'ı 3-0 yenerek başladı, ligde de iyi gidiyor ama Münih temsilcisi de henüz en iyi futbolunu oynamıyor. İki takım da kolay pozisyon veriyor, bu açıdan karşılıklı golleri önerebilirim.